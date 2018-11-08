ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, CNN muhabirinin sorularına "berbat bir insansın." diyerek tepki gösterdi. Tartışma kamerlar önünde yaşandı. Beyaz Saray muhabirin saraya giriş kartını askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen eleştirel sorular üzerine CNN muhabirini işte böyle azarladı.



Beyaz Saray, basın toplantılarında Trump'a karşı yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın basın kartını askıya aldı.



ABD Başkanı Donald Trump ile Acosta arasında yaşanan gerginlik sonrası Sanders, muhabirin mikrofonunu almaya çalıştı. Ancak muhabir konuşmaya devam etmek istedi. Meksika sınırına dayanan mültecilerin ülkeye kabul edilmemesini eleştirdi.



Trump, kendisi hakkında sık sık eleştirel haberler yapan CNN'i hedef aldı, bu medya kuruluşunun "yalan haber" yaptığını söyledi.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders daha sonra CNN muhabiri hakkında alınan karara ilişkin açıklama yaptı. Sanders, "Başkan Trump kendisine yöneltilen sert soruları memnuniyetle karşılar fakat biz sadece işini yapmaya çalışan ve Beyaz Saray'da staj yapan genç bir kadına dokunulmasına müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı. Muhabirin, o sırada mikrofonu almaya çalışan görevliye dokunduğu iddia edildi.



Sözcü'nün bu ifadeleri üzerine sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yapan Acosta ise iddiaları yalanladı.



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