Trump ile Netanyahu bir araya gelecek! İşte kritik görüşmenin tarihi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Yapılan açıklamada, kritik görüşmenin 4 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Trump ile Netanyahu bir araya gelecek! İşte kritik görüşmenin tarihi
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ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir araya gelecek. Kritik görüşmeyle ilgili İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi. Trump ile Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu detayına yer verildi.

İsrail basınına göre, Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere bölgeler konuların ele alınması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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