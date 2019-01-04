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Trump'ın açıklaması İsrail'i şoke etti

İsrailli bir yetkili, Trump'ın Suriye'den çekildikten sonra İran'ın istediğini yapabileceği yönündeki sözlerinin kendilerini şoke ettiğini söyledi. İsrailli yetkili İran'la mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Trump'ın açıklaması İsrail'i şoke etti

Trump'ın Suriye'den çekilme hakkında konuşurken sarf ettiği sözler İsrail'i "şok" etti.

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı kapsamında, İran hakkında dün yaptığı açıklamada "ABD askerleri çekildikten sonra İran, Suriye'de istediğini yapabilir" demişti.

Trump'ın bu sözleri İsrail'de şoke etkisi yarattı.

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili "Trump'ın sözleri karşısında İsrail olarak şoktayız. Trump, İran'ın bölgedeki askeri varlığının kapsamını anlamıyor. Başkan Trump'ın sözleri istihbarat teşkilatlarının tavsiyelerine aykırıydı ve bu Trump'ın sahada neler olduğunu anlamadığını gösteriyor" dedi.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkili "Trump'ın açıklaması bizim için durumu değiştirmeyecek. İran'ın askeri varlığına karşı sert adımlar atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #israil #abd #donald trump
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