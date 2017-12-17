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Trump'ın başı iyice ağrıyacak

Seçildiği günden bu yana tartışmaların odağında yer alan ABD Başkanı Trump'ın başını ağrıtacak yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla iligli soruşturmayı yürüten özel savcı, Trump'ın kampanya ekibine ait on binlerce elektronik postayı ele geçirdi.

Trump'ın başı iyice ağrıyacak

ABD'de, Rusya'nın, Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla iligli başlatılan soruşturma devam ediyor.

Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın, Trump'ın kampanya ekibine ait on binlerce elektronik postayı ele geçirdiği belirtildi.

"Trump için Amerika" adlı kampanya kuruluşu, Trump'ın başkan seçildikten sonra yemin törenine kadar geçen yaklaşık 3 aylık geçiş döneminde devlete ait bir kurumun ofisleri ile elektronik altyapısını kullanmıştı. Özel savcının belgeleri bu ofislerde ele geçirdiği iddia edildi.

Kampanya kuruluşu, elektronik yazışmaların yasal olmayan şekilde elde edildiğini öne sürdü. Savcılık sözcü ise "Adli sürece uygun" hareket edildiğini açıkladı.

FBI'ın elde ettiği yazışmalardan bir kısmının, Trump'ın damadı ve danışmanı olan Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu 12 kampanya ekibi üyesine ait olduğu ifade ediliyor.

FBI soruşturması, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını içeriyor.

2017 Nisan ayında başlayan soruşturma kapsamında şu ana dek 4 kişi suçlandı. Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile olan ilişkisi hakkında FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fbi #amerika #rusya #Robert Mueller #donald trump #abd
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