ABD Başkanı Trump'ın eski avukatı hapis cezası aldı. 36 ay hapis cezasına çarptırılan Michael Cohen, iki kadına susmaları için para ödemek, seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek ve Trump ile Putin arasında aracılık etmekten suçlu bulundu. Eski avukatının suçlu bulunması nedeniyle yeni bir Trump karşıtı kampanya başlaması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, ABD'de 36 ay hapse mahkum edildi.



New York'taki federal mahkemede Hâkim William Pauley Cohen'i, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 3 yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı.



New York federal mahkemesi savcıları hakkındaki suçların ciddi olması dolayısıyla Cohen için 51 ila 63 ay hapis cezası istenmişti.



Cohen, Trump'la ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için yasa dışı para ödemek, seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.



Cohen, hakkındaki federal suçlamaları Ağustos ayında kabul etmiş ve sonraki aylarda yetkililerle 7 kez bir araya gelerek ifade vermişti.



Trump'ın, başkanlık seçimlerinden önce Rusya'da inşa etmeyi planladığı bir otelin 50 milyon dolar değerindeki teras katını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e vermeyi önerdiği iddia edilmiş, Cohen'in bu konuda ilgili kişilere aracılık ettiği ileri sürülmüştü.





ulusal.com.tr