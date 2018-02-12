ABD Başkanı Donald Trump'ın gelini Vanessa Trump eşine gönderilen bir mektubu açınca hastaneye kaldırıldı.

ABD Başkanı Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşinin içinde beyaz toz bulunan bir mektubu açtıktan sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi



ABD basınında yer alan haberelere göre, Vanessa Trump'ın beyaz toz içeren mektubu açtıktan sonra ''önlem amaçlı'' hastaneye kaldırıldı.



Vanessa Trump ile beraber iki kişinin daha hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Mektubun içindeki tozun ise ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.