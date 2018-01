ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını anlatan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, piyasaya çıktığı ilk gün tükendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılının konu edildiği, tartışmalara neden olan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, ABD'de piyasaya çıktığı gün tükendi.

Michael Wolff tarafından kaleme alınan kitap, online satış yapan Amazon'un kitap bölümünde 1 numaraya yerleşti, başkent Washington ve New York gibi kentlerdeki kitapçılarda ise dakikalar içinde satıldı.

Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olan kitap, Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon'ın başkanın büyük oğlunu Rusya soruşturması kapsamında suçladığı bir bölümün medyaya yansımasıyla gündemi değiştirdi. Ardından kitapla ilgili New York dergisinde yer alan bir röportajda Trump'a yönelik ortaya atılan iddialar da Washington kulislerini ve Beyaz Saray'ı karıştırdı.



"Trump başkanlığı beklemiyordu"

Kitapta en çok tartışmalara neden olan bölümlerden birinde Wolff, Trump'a yakın isimlere dayandırdığı ifadelerde "Trump'ın başkan olmayı gerçekten istemediğini ve seçilmeyi beklemediğini" iddia etti. Seçim kampanyasındaki süreçte Trump'ın kazanacağına inanmadığını savunan yazar, Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway'in "Trump'ın kaybedeceğinden emin olduğunu" da ileri sürdü.

Trump'ın Beyaz Saray'a yerleştikten sonra odasına iki yeni televizyon eklettiği, zehirlenme korkusundan dolayı uzunca bir süredir hazır hamburger menüleri yediği, yatağında saatlerce televizyon izlediği gibi birçok kişisel alışkanlıklarının yer aldığı kitaptaki bilgilerin ne ölçüde doğru olduğu ise kamuoyunda tartışılıyor.



Trump'tan tepki

Kitapla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Trump ise "Düzmece kitabın yazarının Beyaz Saray'a girmesine hiç izin vermedim. Kitapla ilgili kendisiyle de hiç konuşmadım. Yalanlar, yanlış anlatımlar ve olmayan kaynaklarla dolu bir kitap." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da dünkü basın brifinginde, kitabın yazarı Wolff'un Beyaz Saray'a girmek için 30, Trump ile görüşmek için de 20'ye yakın başvuru yaptığını, ancak bunların kabul edilmediğini ve kitabın gerçeklerle uyuşmayan birçok iddiayı içerdiğini savunmuştu.



Bannon röportajı tartışma başlattı

Trump'ın eski başstratejisi Steve Bannon ile yapılan röportajın da yer aldığı kitaptan medyaya yansıyan bazı bölümler Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu mülakatta Bannon, Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. ile bazı Ruslar arasında New York'taki Trump Otel'de yapılan görüşme için "haince" ifadesini kullanmıştı.

Trump ise yazılı açıklamayla Bannon'a çıkışmış, "Kovulduğu gün sadece işini değil, aynı zamanda aklını da kaybetmiş." sözleriyle tepki göstermişti.

Öte yandan Trump'ın avukatlarından Charles Harder'ın, "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" başlıklı kitabı yayımlamaya hazırlanan Wolff ile yayınevinin yöneticisi Henry Holt'a ihtar mektubu göndererek kitabın piyasaya sürülmemesini talep ettiği ortaya çıkmıştı.



Yayınevi ise Trump'ın bu girişimine karşılık, 9 Ocak'ta yayımlanması beklenen kitabı 5 Ocak'ta piyasaya sunmuştu.