Trump'ın Kudüs kararı Filistin'de tansiyonu her geçen gün artırıyor. Ülke barut fıçısına dönmüşl durumda... Bir yandan Filistinli direniş gruplarının protesto eylemleri sürereken diğer yandan Amerika 14 Mayıs'ta büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımaya hazırlanıyor.
Tüm tepkilere kulaklarını tıkayan Amerika ve İsrail yönetimi gerilimi yükseltecek adımları peş peşe atıyor. Büyükelçilik tabelaları caddelere asılmaya başlandı.
Hazırlıklar sürerken İsrail, Amerika'dan hemen sonra hatta ay sonunda Latin Amerika ülkesi Paraguay'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu.
İsrail'in bu açıklaması henüz Paraguay tarafında doğrulanmadı.
Filistin'den ise tepki gecikmedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Latin Amerika ülkelerine çağrı yaptı. Abbas, "Bu kıtadan bazı ülkelerin (Latin Amerika) büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını umuyorum. Bu uluslararası hukuka aykırıdır"ifadelerini kullandı.
Filistinliler Amerika'nın bu girişimine karşı 14 Mayıs için büyük bir direniş planlıyor. Eylem için dört bir yanda hazırlıklar devam ediyor. Binlerce Filistinlinin İsrail-Gazze sınırındaki bekleyişi, Kudüs ve Batı Şeria sokaklarındaki eylemleri sürüyor.
ulusal.com.tr
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