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Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt İsrail'de

Greenblatt, İsrail hükümetinin Batı Şeria İşleri Koordinatörü Mordechai ile İsrail'de güvenlik ve Filistin ekonomisiyle ilgili meseleleri görüştü

Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt İsrail'de

 ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt İsrail hükümetinin Batı Şeria İşleri Koordinatörü Yoav (Poli) Mordechai ile görüştüğünü belirtti.

Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "General Mordechai ile önemli bir görüşme gerçekleştirdim. İsrail'de güvenlik ve Filistin ekonomisiyle ilgili meseleleri konuştuk." ifadelerini kullandı.

Greenblatt, İsrailli yetkililerle temaslarda bulunmak üzere dün akşam İsrail'e gelmişti. Greenblatt'in ziyaretinin, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İsrail'e geleceği 21 Ocak tarihine kadar sürmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Jason Greenblatt #donald trump #Batı Şeria #abd
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