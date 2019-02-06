Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasından bu yana Amerika'daki çeşitli gruplar bunu engellemeye çalışıyor. ABD'nin Suriye ve Afganistan'dan çekilmesine karşı çıkan yasa Senatodan geçti. Tasarıya eklenen yeni bir madde ile Trump, Suriye ve Afganistan'daki ABD varlığını sürdürmeye ve buradaki askerleri geri çekmemeye davet ediliyor.

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Afganistan'daki askerleri hızlıca çekmesine karşı çıkan yasa tasarısını onayladı.



Tasarıya her iki partiden de senatörler destek verdi.



Ortadoğu'da Amerika'nın Güvenliğini Güçlendirme adı verilen tasarı iki partinin de destek verdiği 4 yasa tasarısının birleşmesinden oluşuyor.



Yasaya destek veren senatörler, Amerikan ulusal çıkarları gereği Suriye'deki askeri faaliyetlerin devam etmesi gerektiğini savunuyor.



ABD Senatosu'nda yaşanan gelişmelere karşın uluslararası medyaya konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili "ABD çekilecek, bununla ilgili bir şüphe yok" ifadesini kullandı.





ulusal.com.tr