New York Times gazetesinin gündeme getirdiği "Trump, ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım etti" iddiası, ABD basınının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ta (NYT) yayımlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın, ailesinin "vergi kaçırmasına" yardım ettiği iddia eden haber, Amerikan kamuoyunun gündemine oturdu.



Son dönemde yaptığı haberlerle sık sık Başkan Trump'ın "yalan haber" eleştirilerinin hedefinde olan NYT, dün yayımladığı araştırmada Trump'ın, ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini iddia etti. ABD basınının manşetten gördüğü haber, Trump cephesinde sert eleştirilere neden oldu.



Trump, sabah Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York Times benim daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yaptım gibi gösterdi. 'Paranın şu andaki değeri' konseptini kullandılar." ifadesini kullandı.



NYT'nin haberlerin yüzde 97’sinde kendisini kötü gösterdiğini savunan Trump, Amerikan başkanlık seçimlerine atıfla "Kötü seçim tahmininden asla kurtulamadılar!" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da dün yaptığı açıklamada, "Fred Trump hayatını kaybedeli 20 yıl oldu ve New York Times’ın Trump ailesine yönelik yanlış yönlendirici haberlerine tanıklık etmek üzücü." diye konuştu.



ABD Vergi Dairesinin (IRS) bu işlemleri yıllar önce inceleyip bitirdiğine işaret eden Sanders, "NYT ve diğer basın organlarının ABD halkındaki güvenilirliği şu anda çok düşük çünkü haber yapmak yerine 7/24 Trump ve ailesine saldırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Sanders, New York Times’tan bir özür beklediklerini de söyledi.



NYT'nin iddiaları

ABD'nin önde gelen gazetelerinden NYT, dün yayımladığı bir araştırmada, Başkan Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürmüştü.

Araştırma kapsamında, Trump'ın babası Fred Trump'ın eski danışmanları ve çalışanları ile mülakatlar yapan NYT, ayrıca banka hesapları, mali denetim ve faturalar da dahil Trump ailesine ait yüz bin sayfadan fazla belgeyi incelemişti.

İncelemeler sonucunda, Donald Trump'ın babasının milyonlarca dolar usulsüz vergi indirimi almasına yardım ettiği öne sürülmüştü.

NYT, Trump’ın kendi mirasını kendisi oluşturduğu iddialarının aksine, babasından dolayı uzun süredir büyük bir mirasın sahibi olduğunu kaydetmişti. Buna göre Trump, 3 yaşına kadar 200 bin doların sahibi, 8 yaşından milyoner olduğu 40’lı ve 50’li yaşlarında ise yılda 5 milyon doların sahibi olmuş.

Haberde hem baba Trump’ın hem de Trump kardeşlerin sadece yasal boşluklardan yararlanmak yerine sahip oldukları mal varlıklarını değerinin çok daha altında göstererek milyonlarca dolar vergi kaçırdığı belirtilmişti.



Trump kardeşlerin "şirket oyunu"

Ayrıca baba Trump’ın çocuklarına miras bıraktığında ödeyeceği verginin büyüklüğünü düşünerek bu konuda da Trump kardeşlerin bir şirket kurdukları ortaya çıkmıştı.

All County Building Supply & Maintenance adı verilen şirketten Fred Trump’ın inşa ettiği evlerin buzdolabı, fırın gibi malzemelerinin bu şirket üzerinden yüksek fiyatlara alındığı iddia edilmişti. Böylece şirketin yüzde 100'ün üzerinde kar ederek bir şekilde buraya düşük vergilerle para aktarıldığı belirtilmişti.

Baba Trump'ın çocuklarına 1 milyar dolardan fazla miras bıraktığı ve bunun için ödenmesi gereken vergi miktarının 550 milyon dolar olduğu belirtilen haberde, buna rağmen Trump kardeşlerin bu meblağın sadece 52,2 milyon dolarını ödediğini belirtilmişti.

NYT, Donald Trump'ın babasının, babasından kalan gayrimenkulleri değerinin altında göstererek kendisi ve kardeşlerinin daha az vergi ödediğini de iddia etmişti.



"Miras değil, borç"

NYT’ye göre, Fred Trump oğluna o zamanın parasıyla 60,7 milyon dolar "borç" verdi. Çoğunluğu geri ödenmeyen bu tutar şu anda 140 milyon dolardan daha yüksek bir meblağa tekabül ediyor.

Ulaşılan belgelere göre, Fred Trump’ın 1995’teki veraset ve intikal vergisi kayıtlarına göre, ailenin 25 apartman kompleksi ve diğer gayrimenkullerin fiyatını sadece 41,1 milyon dolar olarak bildirildiği ancak, 2004’te bankaların söz konusu mal varlıkları için 900 milyon dolar değer biçtiği ortaya kondu.

Trump kardeşlerin babalarının ve annelerinin vefatının ardından, babalarının şirketini satmaya karar verdiğinin hatırlatıldığı haberde, 2004’te yapılan satışta Trump’ın payına 177,3 milyon dolar düştüğü belirtildi ancak bu satışın gerçek değerinin milyonlarca dolar daha fazla olduğu ortaya çıktı.



Trump'ın avukatı ve kardeşinden savunma

Trump, NYT'nin sorularını cevapsız bırakırken, avukatı Charles J. Harder, gazeteye yaptığı yazılı açıklamada, vergi kaçırma iddialarını reddederek, "Trump, ailesinin kullandığı vergi stratejilerine hiç karışmamıştır." dedi.

Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump da yaptığı açıklamada, babasının ve annesinin vefatının ardından tüm vergilerin ödendiğini ifade etti.

Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde vergi beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

Trump'a yönelik vergi kaçakçılığı suçlamaları araştırılıyor.

New York Times'ın, Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürmesinin ardından New York Vergi Dairesi bu iddiaların araştırıldığını açıkladı.