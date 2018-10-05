ABD Başkanı Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterdiği Brett Kavanaugh, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle başkent Washington ve New York'ta protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday göstermesinin ardından hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla tepki toplayan Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh'a yönelik protestolarsürüyor.



New York'ta 5. Cadde'de bulunan Trump Tower önünde düzenlenen gösteriye çoğunluğu kadın yüzlerce kişi katıldı.



Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme adaylığının iptal edilmesi yönünde sloganlar atan göstericiler, "Kadınlara güvenin", "Susturulmayı reddediyoruz", "Kavanaugh'a hayır" yazılı dövizler taşıdı.



Ayrıca göstericiler, cinsel taciz mağdurlarının seslerinin duyurulmasını talep etti.



Kongre önündeki gösterilerde yüzlerce gözaltı



Başkent Washington'da da Kongre önünde toplanan göstericiler, Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme adaylığının iptalini istedi.



Protestoda yaşanan gerginlik sonucu 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ABD'li oyuncu Amy Schumer de bulunuyor.