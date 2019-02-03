banner1002
18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
18 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor
Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor
Osman Çakmak'ın acı günü
Osman Çakmak'ın acı günü
Fuat Oktay: Teröristler kendilerini bekleyen...
Fuat Oktay: Teröristler kendilerini bekleyen...

Trump'ın ziyaret ettiği üsse saldırı engellendi

Irak ordusunun ülkenin batısında bulunan ABD askeri üssüne atılmak istenen füzeleri ele geçirdiği bildirildi. 

Trump'ın ziyaret ettiği üsse saldırı engellendi

Irak ordusunun ülkenin batısında bulunan ABD askeri üssüne atılmak istenen füzeleri ele geçirdiği bildirildi. 

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada "El-Cezire Operasyonlar Komutanlığına bağlı 7.Tugay, Enbar Vilayetindeki Aynü'l Esed ABD Üssü'ne atılmak üzere hazırlanan 3 füzeyi ele geçirdi." bilgisi verildi.

Saldırının yaşanmasından 15 dakika önce füzelerin ele geçirildiği ifade edildi.

Irak'ın batısında bulunan Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'nde ABD güçleri bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'deki Irak'a sürpriz ziyareti sırasında burada askerleriyle görüşmüştü.

Etiketler; #ırka #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.