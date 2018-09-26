Birleşmiş Millletler Genel Kurulu'unda ticaret savaşları, İran'a yönelik yaptırımlar ve Suriye gündemleri öne çıktı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ı ve Suriye'yi tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İran'ı ağır ifadelerle suçladı ve tehdit etti.



İran'ın terörü finanse ettiğini bölgedeki ülkelerin bağımsızlığını tehdit ettiğini öne süren Trump, yaptırımlarla İran'ı durduracaklarını söyledi.



Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı da hedef aldı.



"Suriye’de devam eden trajedi bizi çok üzüyor. Keder içindeyiz bu yüzden. Ve buradaki askeri ihtilafta gerilimi azaltmak istiyoruz." diyen Trump, kimyasal silah yalanlarını yineledi.



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini övdüğü konuşması salonda gülüşmelere neden oldu. Trump'ın "Benim yönetimim bizim tarihimizdeki çoğu yönetimin çok daha ötesine gitti" şeklinde başlayan sözleri Genel Kurul'daki gülüşmelerle kesildi.



Trump bunun üzerine "Gülmenizi beklemiyordum ama yine de teşekkürler." dedi.





ulusal.com.tr