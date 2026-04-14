Trump: İran ile görüşmeler 2 gün içinde olabillir

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen ancak Washington’un tek taraflı dayatmaları nedeniyle tıkanan müzakere sürecine dair yeni bir sinyal verdi

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

New York Post’un aktardığı bilgilere göre Trump, "Oraya gitmeye daha meyilliyiz" diyerek İslamabad’da gerçekleşmesi muhtemel yeni bir görüşme trafiğine işaret etti. Bu açıklama, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in daha önce yürütülen müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini itiraf etmesinin hemen ardından geldi.

WASHİNGTON’UN "AŞIRI TALEPLERİ" VE TIKANAN DİPLOMASİ

İslamabad’da yürütülen önceki müzakere turları, Tahran yönetiminin net bir şekilde ifade ettiği üzere, ABD tarafının uluslararası hukuk sınırlarını zorlayan aşırı talepleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. İran makamları, diplomatik bir uzlaşma zemini oluşturulamamasının temel sebebinin, Beyaz Saray’ın bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etme çabası ve dayatmacı tutumu olduğunu vurguluyor.

SALDIRGANLIKTAN MASAYA: ABD-İSRAİL KISKACI

Bölgedeki mevcut krizin kökeninde, ABD emperyalizminin ve müttefiki İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri saldırganlık yer alıyor. Geniş bir alana yayılan bu saldırılar, ancak 8 Nisan’da sağlanan ateşkesle durdurulabildi. Diplomatik çevreler, Washington’un bir yandan askeri güç kullanarak baskı kurmasını, diğer yandan ise müzakere masasında "aşırı talepler" üzerinden direnç göstermesini klasik bir emperyalist diplomasi yöntemi olarak değerlendiriyor.

trump iran müzakereler
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
Ortaokulda zehirlenme iddiası: 26 Çocuk hastaneye kaldırıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 11 ay 20 gün hapis cezası
Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı!
12 ilde FETÖ'nün "TUS kampına" operasyon
37 milyon liralık ikinci el eşya dolandırıcılığı
Gülistan Doku soruşturmasında 7 ilde operasyon
Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu
119 ülkede 2 bin 707 FETÖ mensubu aranıyor
Türkiye'nin yazma eser envanteri 784 bini aştı
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
İslam Memiş gram altının 10 bin lira olacağı tarihi açıkladı İslam Memiş gram altının 10 bin lira olacağı tarihi açıkladı
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!
Devler Ligi'nde nefesler tutuldu! Devler Ligi'nde nefesler tutuldu!