Trump: İran ile görüşmeler 2 gün içinde olabillir

New York Post’un aktardığı bilgilere göre Trump, "Oraya gitmeye daha meyilliyiz" diyerek İslamabad’da gerçekleşmesi muhtemel yeni bir görüşme trafiğine işaret etti. Bu açıklama, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in daha önce yürütülen müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini itiraf etmesinin hemen ardından geldi.

WASHİNGTON’UN "AŞIRI TALEPLERİ" VE TIKANAN DİPLOMASİ

İslamabad’da yürütülen önceki müzakere turları, Tahran yönetiminin net bir şekilde ifade ettiği üzere, ABD tarafının uluslararası hukuk sınırlarını zorlayan aşırı talepleri nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. İran makamları, diplomatik bir uzlaşma zemini oluşturulamamasının temel sebebinin, Beyaz Saray’ın bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda dizayn etme çabası ve dayatmacı tutumu olduğunu vurguluyor.

SALDIRGANLIKTAN MASAYA: ABD-İSRAİL KISKACI

Bölgedeki mevcut krizin kökeninde, ABD emperyalizminin ve müttefiki İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı askeri saldırganlık yer alıyor. Geniş bir alana yayılan bu saldırılar, ancak 8 Nisan’da sağlanan ateşkesle durdurulabildi. Diplomatik çevreler, Washington’un bir yandan askeri güç kullanarak baskı kurmasını, diğer yandan ise müzakere masasında "aşırı talepler" üzerinden direnç göstermesini klasik bir emperyalist diplomasi yöntemi olarak değerlendiriyor.