ABD Başkanı Donald Trump, İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan anlaşma konusunda beklenen açıklamasını yapıyor.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladı.



"İran nükleer tehdidine" karşı yeni bir anlaşma için çalışılacak

ABD Başkanı Trump, ABD'nin anlaşmadan ayrıldıktan sonra ilgili ülkelerle "İran nükleer tehdidine" karşı yeni bir anlaşma için çalışabileceğini söyledi.



Trump'ın açıklamasından satır başları şöyle:

İran terörün devlet sponsorudur. Hamas Hizbullah gibi örgütlere destek vermektedir.

İran rejimi uzun yıllardır kaos ve terörü finanse etmiş bunun için kendi halkının zenginliğini kullanmıştır.

2015'te önceki yönetim bir imza attı. Teoride bu anlaşma ABD ve müttefiklerini koruyacaktı. Bu anlaşma İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam etmesini sağladı.

Bu anlaşma utanç vericidir, tek taraflı korkunç bir anlaşmadır.

Anlaşma ne barış ne istikrar getirdi, getirmeyecek de.

Bu anlaşmanın devamına izin verecek olursam Ortadoğu'da nükleer silahlanma yarışı kaçınılmaz olacaktır.

Nükleer anlaşma İran'ın bölgedeki amaçlarını engellemedi.

İran'ın nükleer programını bu çürümüş anlaşmayla engelleyemeyiz.

Bugün ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini açıklıyorum. Başkanlık memorandumu imzalayacağım ve İran'a ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz.

ABD nükleer şantajla tehdit edilemez. ABD'ye ölüm diyen bir rejimin dünyadaki en ölümcül silahlara sahip olmasına izin veremeyiz.

Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin kararını bugün TSİ 21:00'da açıklayacağını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesine ait füzelerin müzakere konusu edilmeyeceğini, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini söylemişti.





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