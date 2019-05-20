ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Trump birkaç gün önce, İran Devrim Muhafızları'nın "Savaştan korkmuyoruz" açıklamasına "Saldırırlarsa bu İran'ın resmen sonu olur" yanıtını vermişti. ABD Başkanı bu söylemini yumuşattı. İran ile savaşmak istemediğini ama mecbur kalırsa bunun ekonomik açıdan gerçekleşecek bir savaş olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasındaki gerginlikle ilgili konuştu.



Trump İran'la savaşmak istemediğini söyledi.



Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki sorunun yılladır devam ettiğini söyleyen Trump, Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İran ile yaptığı nükleer anlaşmayı korku belirtisi olarak değerlendirdi.



İran'ın Amerika'yı tehdit edemeyeceğini söyleyen Trump, "Kuzey Kore'nin nükleer silahları olunca neler olduğunu gördük" şeklinde konuştu.



ABD Başkanı Trump, İran'a saldırmak zorunda kalırsa bu saldırının ekonomik açıdan gerçekleşeceğini dile getirdi.



Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump, verdiği demeçte Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşından memnun olduğunu ve görev süresi boyunca Çin'in süper güç olamayacağını da söyledi.



Çin'in ABD kadar güçlü olmadığını iddia eden Trump, ABD ekonomisinin fantastik bir durumda olduğunu ifade etti.



Öte yandan Trump'ın bu açıklamalarına rağmen ABD'nin Lincoln isimli savaş gemisi Basra Körfezi'nde konuşlanmaya devam ediyor.







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