ABD Başkanı Donald Trump yeni yılın ilk kabine toplantısının ardından basının karşısına geçerek soruları yanıtladı. Trump, sınır güvenliğinden Afganistan'a ve Suriye'den asker çekme kararına kadar pek çok konuda açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Trump'ın hedefinde generaller ve Obama Hükümeti vardı.



Sadece Suriye'den değil Afganistan'dan çekileceklerini söyleyen Trump, kısa süre önce görevinden istifa eden ABD Eski Savunma Bakanı Jim Mattis'i hedef aldı.



Trump Suriye'den çekilmesi ile ilgili kendisine yöneltilen soruyla ilgili olarak ise "Çekilme konusunda yavaş veya hızlı diye bir şey demedim. Bazıları 4 ay dediğimi söylüyor, bunu da söylemedim. Suriye'den belli bir süre zarfında çekileceğiz." dedi.



Trump, ABD'nin terör örgütü YPG-PKK'ya verdiği destek konusunda da açıklamada bulundu.



Trump Suriye'de IŞİD ile mücadele ettikleri süre boyunca IŞİD tehdidi altındaki Rusya ve İran'ın da bundan memnun olduğunu ve çekilme kararına Rusya'nın üzüldüğünü iddia etti.





ulusal.com.tr

