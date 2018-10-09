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Trump Kavanaugh'dan özür diledi

ABD'de Yüksek Mahkeme üyeliği için ABD Başkan Donald Trump tarafından aday gösterilen ve adaylık sürecinde kendisine cinsel saldırı suçlamaları yöneltilen Yargıç Brett Kavanaugh, bugün yemin ederek göreve başladı.

Trump Kavanaugh'dan özür diledi
ABD tarihindeki en tartışmalı Yüksek Mahkeme onay süreçlerinden birinin ardından Trump, Kavanaugh'dan tüm ülke adına özür diledi.
 
Beyaz Saray'da gerçekleşen yemin töreninde, "Ulusumuz adına, Brett ve tüm Kavanaugh ailesinden katlanmak zorunda kaldıkları korkunç acı nedeniyle özür diliyorum" dedi.

Tören sırasında Beyaz Saray'ın dışında ise protesto gösterisi düzenlendi.

Kavanaugh'un adaylık süreci, California Üniversitesi'nden Profesör Christine Blasey Ford'un 1982'de Kavanaugh'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmesinin ardından tartışmalı bir hale bürünmüştü. Kavanaugh hakkında 2 kadın daha cinsel taciz iddiasında bulunmuştu.

Haftalarca süren sert tartışmalar ve protesto gösterilerinin gölgesinde gerçekleşen Senato'daki oylamada, Kavanaugh'un üyeliği 48 'Hayır' oyuna karşın 50 'Evet' oyu ile onaylanmıştı.

Kavanaugh hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.
Etiketler; #abd #donald trump
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