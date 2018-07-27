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Trump Kim'e teşekkür etti! Bir dönem kapandı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kore Savaşı'nda ölen ABD askerlerinin naaşlarını iade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti.

Trump Kim'e teşekkür etti! Bir dönem kapandı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nda ölen 55 Amerikan askerinin naaşlarını gönderdi.

Naaşlar Amerikan askeri nakliye uçağıyla Kuzey Kore'deki Wonsan Havaalanı'ndan alınarak,  Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne götürüldü.

Hava üssündeki Amerikan askerleri töreni saygı duruşunda izledi. 

ABD Başkanı Donald Trump da konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti.

Trump "Yıllar sonra bu olay birçok aile için harika bir an olacak. Teşekkürler Kim Jong-un" dedi.

Hawaii'ye götürülecek olan naaşlar üzerindeki kimlik tespit işlemlerinin yıllar sürebileceği belirtiliyor.

ulusal.com.tr



 

Etiketler; #trump #kim
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