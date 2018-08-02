ABD Başkanı Trump, Kore Savaşında ölen Amerikan askerlerinin naaşını iade ettiği için Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti. "Böyle güzel bir harekette bulunduğun için hiç de şaşırmadım" diyen Trump, Kim ile görüşmeyi iple çektiğini söyledi.

1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin naaşının ABD'ye ulaştığı bildirildi.



Trump, naaşları iade eden Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti.



ABD Başkanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sözünü tuttuğun ve orada hayatını kaybeden sevdiklerimizin kalıntılarını göndermek için süreci başlattığın için teşekkür ederim Başkan Kim Jong-un. Böyle güzel bir harekette bulunduğun için hiç de şaşırmadım. Ayrıca güzel mektubun için teşekkür ederim, seninle görüşmeyi iple çekiyorum”dedi.



Pyongyang yönetimi, Kore Savaşı'nın ateşkes imzalanarak durdurulmasının 65. yıl dönümünde hayatını kaybeden ABD'li askerlerin naaşını iade etmek üzere naaşları Güney Kore'ye göndermişti.



ulusal.com.tr