Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıkladı.
Trump, Beyaz Saray'da, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong-chol ile bir araya geldi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Başkan Donald J. Trump, (KDHC'nin) nükleerden arındırılması ve şubat sonunda yapılacak zirve konusunda Kim Yong-chol ile bir buçuk saat görüştü." açıklamasını yaptı.
Sanders, "Başkan, yeri daha sonra duyurulacak zirvede, Kim ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.
Trump ile Kim Jong-un, ilk kez geçen yıl 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin şubat sonunda olacağını açıkladı.