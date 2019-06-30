Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne gitti

Amerika Başkanı Donald Trump, silahsızlandırılmış bölgede Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong Un ile görüştü. Sürpriz görüşme sonrası sınır çizgisini geçen Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti topraklarına ayak basan ilk ABD başkanı oldu

G-20 Liderler zirvesi sonrası Amerika Başkanı Donald Trump'ın görüşme trafiği sürdü.



Trump önce Güney Kore Lideri ile biraraya geldi. Görüşmeden hemen sonra silahsızlandırılmış bölgede tarihi anlar kaydedildi.



Ardından Trump, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong Un ile de buluştu.



İkili kameralara gülümseyerek el sıkıştı. Kim, mevkidaşını topraklarına davet etti. Böylece, Trump sınırı geçerek, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafına adım atan ilk Amerika başkanı oldu.



İkili daha önce de Singapur ve Vietnam'da düzenlenen zirvelerde bir araya gelmişti.



ulusal.com.tr

