Trump köşeye sıkıştı! İran'dan ABD'ye rest: 5 Şart yerine getirilmezse müzakere yok

İranlı bir yetkili, Washington yönetiminin uzlaşmaz tavrına karşı ülkesinin net duruşunu sergileyerek, "5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini" söyledi.

ASGARİ GÜVEN OLUŞTURUCU GÜVENCELER VURGUSU

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, ABD'nin güvenilmez politikalarına işaret ederek İran'ın sunduğu koşulların birer lütuf değil, "asgari güven oluşturucu güvenceler" olduğunu belirtti. Tahran yönetimi, somut adımlar atılmadan diplomatik bir tiyatroya figüran olmayacağının altını çizdi.

TAHRAN’IN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

İranlı yetkili, ABD'nin bölgedeki saldırgan ve engelleyici tutumunu sonlandırması gerektiğini vurgulayarak şartları sıraladı. Yetkili, "tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini" içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde, İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini kesin bir dille ifade etti.

İran'ın bu hamlesi, bölgedeki haklarını ve egemenliğini koruma konusundaki sarsılmaz iradesini bir kez daha dünya kamuoyuna ilan etmiş oldu.