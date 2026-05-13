Trump köşeye sıkıştı! İran'dan ABD'ye rest: 5 Şart yerine getirilmezse müzakere yok

İran, ABD ile yeniden masaya oturmak için 5 "vazgeçilmez" şartını ilan ederek Beyaz Saray'ı köşeye sıkıştırdı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Trump köşeye sıkıştı! İran'dan ABD'ye rest: 5 Şart yerine getirilmezse müzakere yok
Yayınlanma:

İranlı bir yetkili, Washington yönetiminin uzlaşmaz tavrına karşı ülkesinin net duruşunu sergileyerek, "5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini" söyledi.

ASGARİ GÜVEN OLUŞTURUCU GÜVENCELER VURGUSU

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, ABD'nin güvenilmez politikalarına işaret ederek İran'ın sunduğu koşulların birer lütuf değil, "asgari güven oluşturucu güvenceler" olduğunu belirtti. Tahran yönetimi, somut adımlar atılmadan diplomatik bir tiyatroya figüran olmayacağının altını çizdi.

TAHRAN’IN KIRMIZI ÇİZGİLERİ

İranlı yetkili, ABD'nin bölgedeki saldırgan ve engelleyici tutumunu sonlandırması gerektiğini vurgulayarak şartları sıraladı. Yetkili, "tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini" içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde, İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini kesin bir dille ifade etti.

İran'ın bu hamlesi, bölgedeki haklarını ve egemenliğini koruma konusundaki sarsılmaz iradesini bir kez daha dünya kamuoyuna ilan etmiş oldu.

Bakanlık merakla beklenen yaş çay alım fiyatını duyurduBakanlık merakla beklenen yaş çay alım fiyatını duyurduGündem
Korkutan hantavirüs açıklaması! Prof. Dr. Mehmeh Ceyhan: "Kaçınılmaz..."Korkutan hantavirüs açıklaması! Prof. Dr. Mehmeh Ceyhan: "Kaçınılmaz..."Sağlık
Deniz yetki alanları için kanun taslağı hazır!Deniz yetki alanları için kanun taslağı hazır!Gündem
iran abd müzakere
Günün Manşetleri
RTÜK: "İnsan onuru reytingin önünde değildir"
İran'dan ABD'ye rest: 5 Şart yerine getirilmezse...
Deniz yetki alanları için kanun taslağı hazır!
77 Kişiye mezar olmuştu: Hünkar Apartmanı davasında karar!
Burcu Köksal’dan AK Parti’ye katılım sonrası ilk sözler
Burcu Köksal AK Parti'ye geçti
Muğla merkezli “Daltonlar” operasyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
O bölgelere gök gürültülü sağanak geliyor
DSÖ'den son dakika Hantavirüs açıklaması
Çok Okunanlar
İran'dan ABD'ye rest: 5 Şart yerine getirilmezse... İran'dan ABD'ye rest: 5 Şart yerine getirilmezse...
Galatasaraylı futbolcuya Beyoğlu'nda yumruklu saldırı Galatasaraylı futbolcuya Beyoğlu'nda yumruklu saldırı
Emekli maaşını taşıyana dev fırsat! Emekli maaşını taşıyana dev fırsat!
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: "Sakın bunu yapmayın!" İslam Memiş’ten altın yatırımcısına sert uyarı: "Sakın bunu yapmayın!"
İstanbullular dikkat! O ilçelerde yarın elektrik olmayacak İstanbullular dikkat! O ilçelerde yarın elektrik olmayacak