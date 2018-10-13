Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Türkiye ortak soruşturma ekibi kurulmasına onay verdi. ABD Başkanı Donald Trump ise Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söyledi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması amacıyla Türkiye'nin ortak soruşturma ekibi kurulmasına onay vermesiyle Riyad yönetiminden açıklama geldi.



Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada "Türkiye'nin ortak soruşturma ekibi kurulmasına onay vermesi, memnuniyet verici" denildi.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak yayımladığı yazılı açıklamada söz konusu olumlu adımın takdir edildiği belirtildi.



"Ortak çalışma grubunun üstleneceği görevi iş birliği içinde en iyi şekilde yerine getireceğine güvenimiz tamdır" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söyledi.



ABD'nin Ohio eyaletinde katıldığı bir etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı Trump. Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD'nin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Trump, "Bu, potansiyel olarak gerçekten çok kötü bir durum. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr