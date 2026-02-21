Trump küresel gümrük vergisini yüzde 15’e çıkardı

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan’ın tarifeleri dayandırdığı yasayla gümrük vergisi koyma yetkisi bulunmadığına hükmetmişti. Kararın ardından önce yüzde 10’luk küresel vergi açıklayan Donald Trump, oranı bu kez yüzde 15’e yükseltti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trump küresel gümrük vergisini yüzde 15’e çıkardı
Yayınlanma:

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Mahkeme kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladığını bildirmişti.

Trump, konuya dair Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülkelere yönelik küresel yüzde 10'luk bir gümrük vergisini az önce imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullanmış ve bu tarifelerin neredeyse derhal yürürlüğe gireceğini kaydetmişti.

Altın yatırımcısına 10 gün uyarısı: Kritik eşik açıklandıAltın yatırımcısına 10 gün uyarısı: Kritik eşik açıklandıEkonomi
Belediye kamyonuna arkadan çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybettiBelediye kamyonuna arkadan çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

trump vergi
Günün Manşetleri
İsrail hurmasına Kudüs ambalajı!
Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza
Havayolu yolcu haklarında dijital dönem
65 yaş üstüne güvence bedeli yok
3 elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi
22 milyonluk oltalama vurgununda 21 tutuklama
Jandarmadan 5 ilde dev narkotik operasyonu
Belediye Başkanı Göçer, CHP’den ihraç edildi
Futbol kulübüne ve mal varlıklarına el konuldu
Akın Gürlek'ten İmamoğlu açıklaması
Çok Okunanlar
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
5 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en çok kazandıran bankalar 5 milyon liranın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte en çok kazandıran bankalar
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
İstanbul dahil 32 ilde kar alarmı İstanbul dahil 32 ilde kar alarmı
Oruç tutarken vücudumuzda gün gün neler oluyor? Oruç tutarken vücudumuzda gün gün neler oluyor?