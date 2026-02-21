Trump küresel gümrük vergisini yüzde 15’e çıkardı

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Mahkeme kararının ardından ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladığını bildirmişti.

Trump, konuya dair Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülkelere yönelik küresel yüzde 10'luk bir gümrük vergisini az önce imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum." ifadesini kullanmış ve bu tarifelerin neredeyse derhal yürürlüğe gireceğini kaydetmişti.