Trump LGBT dayatmasına karşı kolları sıvadı

Başkanlık koltuğuna oturduğunda yapacağı icraatları anlattığı bir yayında konuşan Donald Trump, 20 Ocak 2025'te başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün ülkedeki cinsiyet değişikliğine dair yasalara düzenleme getireceğini söyledi.

Joe Biden hükümetiyle birlikte Demokratların Amerikalı gençleri yoldan çıkardığından ve reşit olmayan çocukların hayatlarını kararttığından vurgulan Trump, "Önceki hükümetin oluşturduğu bu yıkıma son vereceğiz" dedi.

Trump, "Gençlerimizin fiziksel, kimyasal ve duygusal yapılarını bozuyorlar. Bu saçmalığa inanabiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı. Konuşmasının devamında ABD'de cinsiyet operasyonları yürüten sağlık kuruluşlarına devlet tarafından verilen desteğin de kesileceğini belirten yeni başkan, "Vatandaşımızın vergileri bu operasyonlara aktarılmayacak" dedi.

'YALNIZCA ERKEKLER VE KADINLAR'

Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda LGBT'ye tepki göstererek, sadece iki cinsiyetin varlığına inandığını açıklamıştı. Fox News'in haberine göre,Florida'da düzenlediği mitingde gençlere hitap eden Trump, LGBT için "Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış durumda. Biz ise iki cinsiyete inanıyoruz. Yalnızca erkekler ve kadınlar vardır." ifadesini kullanmıştı.

Trump, "Çocuklarınıza 20 dakika bakıcılık yapmalarına izin vermeyeceğiniz bu insanlara güvenemezsiniz. Öyleyse neden milyonlarca Amerikalı öğrenciyi günlerce, hatta yıllarca eğitmelerine izin verelim ki." demişti.

Eski ABD Başkanı Trump, cinsiyet değiştiren kişilerle ilgili olarak da "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan çocuklara uygunsuz gelebilecek ırksal, cinsel ve politik unsurların öğretilmesi konusunda katı yasaklar uygulamamız gerekiyor." dedi.

TRUMP'IN LGBT YOL HARİTASI

Trump'ın başkanlık döneminde LGBT için izleyeceği yol belli oldu. Trump, okullarda çocuklara uygunsuz cinsel materyallerle eğitim veren ve transseksüelliği öğreten okulların da fonlarını tamamen kesecek. İşte Trump'ın LGBT'ye karşı izleyeceği yol haritası:

◾️ Çocuklara uygunsuz cinsel materyaller ve transseksüelliği öğreten tüm okullara verilen federal fonları kesmek,

◾️ Kongre'den ABD hükümeti tarafından tanınan tek cinsiyetlerin erkek ve kadın olduğunu belirleyen bir yasa tasarısını geçirmesini istemek,

◾️ Çocuklara 'Yanlış bedende hapsolmuş olabileceklerini' tavsiye eden yetkililer ağır sonuçlarla yüzleşecek,

◾️ Her federal kuruma, cinsiyet değişikliğini teşvik eden tüm programları durdurmalarını talimat veren başkanlık kararnamesi imzalamak,

◾️ Anne ve babaların rollerini, ailenin değerlerini ve erkekler ile kadınlar arasındaki farkları olumlu eğitimlerle anlatmak,

◾️ Tüm eyaletlerde reşit olmayanlara yönelik cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklamak,

◾️ Büyük ilaç şirketlerinin ve büyük hastane ağlarının, cinsiyet değişikliğinin uzun vadeli yan etkilerini gizleyerek bu sektörden zenginleşmek amacıyla hastalar üzerinden sağladığı kazançların araştırılmasını sağlamak.