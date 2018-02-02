Arjantin'in dünyaya armağan ettiği efsanevi futbol yıldızı Diego Armando Maradona'ya ABD'nin vize vermediği öğrenildi.

Maradona'nın avukatı Matias Morla tarafından bir TV kanalına yapılan açıklamada Diego'nun ABD Başkanı Donald Trump'a hakaret ettiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine engel olunduğunu açıkladı.



Maradona geçtiğimiz günlerde Venezuela TV kanalı TeleSur'a veridği röportajda 'Donald Trump bir Chirolita'dır' demişti.



Arjantin'de Chirolita ifadesi 'başkalarının emri altında olan kişilere atıfta bulunmak amacıyla kullanılıyor ve kukla anlamına gelirken hakaret kabul ediliyor.



57 yaşındaki Maradona'nın ABD'ye gitmek için yaptığı vize başvurusunun reddedilidğini söyleyen Morla, 'Maradona'nın eski karısı Claudia Villafane'in açtığı bir davaya katılmak için Miami'ye gitmesi gerekiyordu. Vize alamadığı için kendini savunamayacak' diye konuştu.



Maradona'nın ABD'ye girişi daha önce de yasaklanmıştı. 1994 yılında bu ülkede oynanan Dünya Kupası sırasında kokain kullandığı tespit edilen Maradona, Arjantin'e geri gönderilmişti.