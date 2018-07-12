Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump basın toplantısı düzenledi. Trump, PYD/YPG'yi kastederek "Kürtler inanılmaz savaşçılar" dedi. "Amerika'yı Nato'dan çekebileceğini ancak şimdilik buna gerek olmadığını" söyleyen Trump, "İttifak üyelerinin de savunma harcamalarını arttıracaklarını" söyledi. Trump'ı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron yalanladı.

Trump "NATO üyesi ülkeler savunma harcamalarını artıracak" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yalanlama geldi.ABD Başkanı Donald Trump, Nato zirvesi öncesi Avrupa'yı kendi savunması için yeterince harcama yapmamakla eleştirmişti.Zirve sonrası düzenlediği basın toplantısındaysa Avrupa'yı bu konuda ikna ettiğini söyledi.ABD Başkanı, ittifak üyesi ülkelerin her yıl milli gelirlerinin yüzde 2'den fazlasını savunma harcamalarına ayırmayı kabul ettiklerini söyledi. Trump ayrıca bir gazetecinin sorusu üzerine "Kongre onayı olmadan ABD'yi NATO'dan çekebilirim ama buna gerek yok" diye konuştu.ABD Başkanı'nın ardından basın toplantısı düzenleyen Macron, ''Trump asla NATO'dan çıkmakla tehdit etmedi, ne özel görüşmelerde ne herkese açık görüşmelerde bir an bile böyle bir tehditte bulunmadı'' dedi.Fransa Cumhurbaşkanı, Trump'ın talep ettiği gibi NATO üyelerinin savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 2'sinden 4'üne çıkarması hedefi için de değerlendirmede buılundu. Macron bunun 'iyi bir fikir olduğuna inanmadığını' söyledi.Trump, Suriye'deki PYD/YPG'nin durumuna ilişkin de konuştu. Trump, Afganistan, Irak ve Suriye'de terörle savaştan söz ederken ''Kürtler inanılmaz savaşçılar, zeki müttefikler'' ifadesini kullandı. Amerikan başkanı bu sözleriyle PYD/YPG ile işbirliğine devam edeceklerinin mesajını verdi.