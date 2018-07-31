ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ön koşulsuz bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi, İran'ın ABD ile görüşme masasına oturması için Washington'un "nükleer anlaşmaya dönmesini" şart koştu.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Conte ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD Başkanına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşüp görüşmeyeceği soruldu.



Trump, Ruhani ile ön koşulsuz bir şekilde görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.



Trump Kore lideri Kimg Jong-un ve Rus lider Putin ile de görüştüğünü hatırlattı, görüşmelerin başarılı geçtiğini söyledi.



Trump'ın "ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği" yönündeki açıklamalarına ilk tepki İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebuturabi'den geldi.



Ebuturabi, İran'ın ABD ile görüşme masasına oturması için Washington'un "nükleer anlaşmaya dönmesini" şart koştu.



Ruhani'nin danışmanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran milletine saygı, düşmanlıkların azaltılması ve ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi görüşme zeminini oluşturacaktır" dedi.



ulusal.com.tr