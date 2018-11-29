ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Türkiye ve Güney Kore liderleriyle planlanan resmi görüşmeleri de iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne hareketinden önce Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.



Rusya'nın Ukrayna'ya gemileri ve mürettebatı iade etmediğini vurgulayan Trump, "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Arjantin'de yapacağım görüşmeyi iptal etme kararı aldım." dedi.



Trump paylaşımında, "Bu sorunun bir an önce çözümüyle birlikte anlamlı bir zirve olmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Trump, bu hafta içinde Washington Post gazetesine verdiği özel mülakatta, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan "tam rapor" beklediğini kaydetmişti.



Putin'le Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğini vurgulayan Trump, "Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.



Erdoğan görüşmesi

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump’ın Arjantin’de yapılan G-20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Cumhurbaşkanıyla yapacağı görüşmelerin ikili resmi görüşmeler şeklinde olmayacağını söyledi.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Sanders açıklamasında görüşmelerin zirve sırasında gayrı resmi biçimde ayaküstü yapılacağını kaydetti