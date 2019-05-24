Amerika, Ortadoğu'ya 10 bin ek asker göndereceği iddiasını yalanladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump konuştu. Trump, "Ek kuvvetin gerekli olmadığını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un Orta Doğu'ya takviye kuvvet olarak 10 bin asker göndereceği iddiası hakkında açıklama yaptı.



Trump, Orta Doğu'ya takviye kuvvet göndermenin gerekli olmadığını düşündüğünü fakat önerilere de açık olduğunu dile getirdi.



Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.



Shanahan, Amerika'nın Orta Doğu'ya 5 bin veya 10 bin asker göndermesinin söz konusu olmadığını ancak ek kuvvet göndermelerinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.



ABD Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'ya ek kuvvet gönderilmesi için Beyaz Saray'a talepte bulunduğu bildirilmişti.



Pentagon'un, olası bir İran saldırısını öne sürerek böyle bir karar aldığı belirtildi.



Aynı zamanda Amerika, İran'dan tehdit aldığı gerekçesiyle bir uçak ve çıkarma gemisini, 4 bombardıman uçağını ve bir Patriot hava savunma bataryasını Orta Doğu'ya sevk etmişti.





ulusal.com.tr