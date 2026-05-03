Trump, Pakistan aracılığıyla sunulan İran barış planına ne dedi?

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Tahran yönetimi, ABD ile süregelen savaşı sonlandırmayı hedefleyen kapsamlı bir anlaşma teklifi hazırladı. "Nihai müzakere taslağı" olarak nitelendirilen metin, 30 Nisan Perşembe akşamı arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan makamlarına teslim edildi. Diplomatik kaynaklar, bu girişimi bölgedeki askeri tırmanışın ardından ortaya çıkan en ciddi çıkış yolu arayışı olarak tanımlıyor.

Trump’tan Mesafeli Değerlendirme: "Bedel Ödenmedi"

Planın varlığını doğrulayan Trump, ilk değerlendirmesini kendisine ait Truth Social platformu üzerinden yaptı. Metni inceleyeceğini belirten ABD Başkanı, buna rağmen İran’a karşı sert tutumunu sürdürdü. İran’ın son 47 yılda dünyaya ve insanlığa karşı eylemlerinden dolayı henüz yeterli bir bedel ödemediğini savunan Trump, sunulan barış teklifinin mevcut haliyle ABD’nin stratejik çıkarlarını ve beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu sinyalini verdi.

Müzakerelerde Belirsizlik Sürüyor

Trump’ın açıklamaları, Pakistan’ın yürüttüğü mekik diplomasisinin somut bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı konusundaki soru işaretlerini artırdı. Beyaz Saray’ın İran üzerindeki baskı politikasındaki kararlılığı, sunulan taslağın Washington tarafından ciddi revizyonlara tabi tutulabileceği ya da tamamen reddedilebileceği ihtimalini güçlendiriyor. Bölgede hali hazırda bir ateşkes uygulanıyor olsa da, taraflar arasında kalıcı bir uzlaşma zemini henüz tesis edilebilmiş değil.