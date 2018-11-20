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Trump Pakistan'a hakaret etti

Trump'ın Pakistanlı yöneticilere Twitter hesabından "Ahmaklar" diye hitap etmesinin yankıları sürüyor. Pakistan Başbakanı İmran Han'ın cevabının ardından ABD'nin islamabad maslahatgüzarı dışişleri bakanlığına çağrıldı.

Trump Pakistan'a hakaret etti

ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan hakkındaki açıklamalarının ardından ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Paul Jones, Pakistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Konuyla ilgili bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı.

"Maslahatgüzar, Pakistan'a karşı yapılan asılsız ve yersiz iddialar karşısında protesto notası verilmek üzere bakanlığa çağrılmıştır. ABD Başkanının açıklamalarının oluşturduğu hayal kırıklığıyla Pakistan'a ilişkin yapılan bu tür temelsiz yorumların kabul edilemez olduğu iletilmiştir." 

Pakistan'ın ABD'nin savaş içinde olduğu El Kaide örgütü nedeniyle en büyük bedeli ödeyen ülkelerden biri olduğu hatırlatılan açıklamada, Trump'ın kullandığı ifadeler "talihsiz" olarak nitelendirildi.

"ABD şunu unutmamalıdır ki üst düzey El Kaide yöneticileri Pakistan'ın yaptığı operasyonlarda öldü ya da ele geçirildi. Afganistan'da istikrarın sağlanması için ABD, Pakistan ve bölgesel aktörlerin birlikte çalıştığı dönemde yapılan bu talihsiz açıklama, bu hayati iş birliğini ciddi bir biçimde zayıflatabilir." 

Donald Trump, Pakistan'ı ağır sözlerle suçlamıştı. 

Pakistan Başbakanı İmran Han da Trump'a kendi sosyal medya üzerinden cevap vermişti.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #trump #pakistan
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