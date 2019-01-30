ABD başkanı Donald Trump, PKK'nın temsilcilerinden Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed ile görüştü. Trump’ın görüşmede "Kürtler için güvenli bölge kuracağım" dediği öğrenildi.

PKK temsilcilerinden Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed, ABD tarafından Washington'a davet edildi. PKK'lı Ahmed, ABD Başkanı Trump ile görüştü.



Görüşmede Trump'a "Kürt savaşçılara saldırılmasına izin verip vermeyeceği" sorusunun yöneltildiği, Trump'ın da "Kürtlerin korunmasını garantiye alacağını ve güvenli bölge kuracağını" söylediği öğrenildi.



Associated Press ajansına röportaj veren İlham Ahmed, Trump ile ayaküstü görüştüğünü doğruladı. Bu görüşmeyle birlikte bazı kapıların açılmasını beklediklerini dile getirdi.



Ahmed, Washington'da katıldığı bir etkinlikte ABD'nin Suriye'den çekilme kararını ertelemesini istedi. Türk gözlemcileri yerine de Birleşmiş Milletler'den gözlemci talep etti. Güvenli bölgenin ABD'nin değil Türkiye'nin fikri olduğunu açıklayan Ahmed, buna Demokratik Suriye Güçleri'nin karşı olduğunu ifade etti.



Ahmed, özyönetim konusunda da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın onay verme ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti.





ulusal.com.tr



