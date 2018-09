Tahran'la nükleer anlaşmadan çıkıp İran'ı hayat damarlarını kesmeye yönelik yaptırım kıskacına alan Trump, kendi kendine BM Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı ile görüşme fikrini ortaya attı. Ardından Ruhani'nin çok şeker bir adam olduğundan şüphesi bulunmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili son tweeti her zamakinden farklı bir tonda geldi.



''Taleplere rağmen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme planım yok. Belki gelecekte bir gün'' diyen Trump, Ruhani'ye atıfla şöyle söyledi:



''Tümüyle şeker bir adam olduğundan eminim!''



New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun evsahibi konumundaki ABD Başkanı, haftasonunda İran Cumhurbaşkanı ile görüşme ihtimalini gündeme getirmişti.



Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NBC'de katıldığı bir programda, İran tarafından talep gelmesi durumunda Trump'ın Ruhani ile görüşmekten mutluluk duyacağını söyledi.



Ardından BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Ruhani, ABD'li medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Trump ile görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını dile getirdi.



