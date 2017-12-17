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'Trump Rusya soruşturmasını yürüten Mueller'i işten atacak' iddiası

ABD Başkanı Trump'ın "Rusya soruşturması"nı yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in görevine son vereceği iddia edildi.

'Trump Rusya soruşturmasını yürüten Mueller'i işten atacak' iddiası

ABD basınında yer alan iddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkanlık seçimi öncesi Trump ve Rusya arasındaki ilişki iddialarını takip eden Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in görevine son verecek.

ABD basını, Trump'ın bu girişimi Kongre'nin Noel tatilinde gerçekleştireceğini öne sürdü.
Demokrat Parti California temsilci Adam Schiff de iddiaları doğrulayarak ABD Kongresinde cuma günü bu ihtimalin konuşulduğunu söyledi.
Schiff, "Kongre'deki dedikodu, Başkanın haftaya büyük bir konuşma yapmaya hazırlandığı yönünde. 22 Aralık bizim Washington'da olmayacağımız bir gün ve o gün Mueller'i işten atabilir." dedi.

Trump'ın avukatlarından Mueller'e suçlama
ABD basınındaki iddialardan ayrı olarak ise Trump'ın Başkanlık çalışmaları sırasında avukatlığını yapan Kory Langhofer, Senato Ulusal Güvenlik Komitesine bir mektup yazarak Rusya Soruşturmasını yürüten Mueller'in yetkisi olmadığı halde Trump'ın kampanyasına ait on binlerce e-posta ve dosyaya ulaştığını kaydetti.
Langhofer, Senato'ya yazdığı mektupta, "Bize herhangi bir bilgilendirme yapmadan bu belgeleri kullanmaya devam etmiş." ifadelerini kullandı.
Trump, Mueller'den önce Rusya soruşturmasını yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin görevine son vermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #donald trump #abd #Robert Mueller
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