Trump, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok." dedi.

Donald Trump, İran’ın kapasitesini kağıt üzerinde yok sayarak, sahadaki çıkmazdan kurtulmanın yolunu arıyor.

ABD Başkanı, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

Trump aslında Amerikan ekonomisi ve kamuoyunun savaş maliyetini daha fazla kaldıramayacağının itiraf etti.

Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'den memnun olmadığını ve "Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü" belirtti.

Tahran’daki liderlik değişimine müdahale edememenin verdiği hüsran, Trump’ı hayali atama senaryolarına itiyor.

ABD Başkanı, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti ve "Ateş edecekleri her şeyi ateşlediler, yoksa o ülkenin sonu gelir" ifadelerini de kullandı.