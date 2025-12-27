Trump: "Somaliland'ın ne olduğunu bilen var mı?"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in "devlet" olarak tanıdığı Somaliland ile ilgili ezber bozan bir çıkışa imza attı. Netanyahu ile gerçekleştireceği zirve öncesi konuşan Trump, Tel Aviv'in kararını takip etmeyeceğinin sinyalini verirken kullandığı ifadelerle şaşkınlık yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği röportajda İsrail'in, Somali'den tek taraflı ayrılan Somaliland'ı resmen tanıması hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD'nin de İsrail'i takip ederek Somaliland'ı tanıyıp tanımayacağı yönündeki soruya olumsuz yanıt verdi.

"HER ZAMAN HARİKA KARARLAR ALIYORUM"

Konuyu değerlendireceklerini ancak şu an için bir tanıma kararının gündemde olmadığını belirten Trump, kendine has üslubuyla, "Hayır. Bunu inceleyeceğiz. Ben birçok şeyi inceliyorum ve her zaman harika kararlar alıyorum ve bunlar doğru çıkıyor. Somaliland'ın gerçekten ne olduğunu bilen var mı?" ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 29 Aralık Pazartesi günü bir araya gelecek. Trump, bu görüşmenin öncelikli gündem maddelerinin Gazze'de sağlanacak ateşkes ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları olacağını kaydetti.

NETANYAHU SÖZ VERMİŞTİ

İsrail, cuma günü aldığı kararla 1991 yılında Somali'den ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı resmen tanıyan ilk ülke olarak tarihe geçmişti. Kararın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland'ın sözde lideri Abdurrahman Muhammed Abdullah ile görüşmüş ve "Başkan Trump'a İbrahim Anlaşmalarına katılma isteğinizi ve arzunuzu ileteceğim" sözünü vermişti.

Kendi para birimi, pasaportu ve ordusu bulunan, Aden Körfezi'ndeki stratejik konumuyla dikkat çeken Somaliland, bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul görmemişti.

İsrail medyasında yer alan analizlere göre, Tel Aviv'in bu hamlesinin ardında bölgesel güvenlik kaygıları yatıyor. İsrail Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan raporda, bu stratejinin detaylarına yer verilmişti. Raporda, "İsrail'in Kızıldeniz bölgesinde birçok stratejik nedenden dolayı müttefiklere ihtiyacı var. Bunlar arasında Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail ile çatışan İran destekli Yemenli Husilere karşı gelecek dönemdeki bir harekat ihtimali de bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

