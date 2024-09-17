Trump suikastçısı bakın kimi hedef almış?

ABD başkan adayı Donald Trump’a golf oynarken suikast girişiminde bulunan Ryan Wesley Routh’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de suikast çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. Ukrayna’daki Neo-Nazilere destek çağrıları da yapan Routh’un yakalanma görüntüleri yayımlandı.

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Trump suikastçısı bakın kimi hedef almış?
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ABD'nin California eyaletinde bulunan Trump International Golf Kulübü'nde, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik 15 Eylül’de suikast girişiminde bulunan şahsın yazmış olduğu kitap ortaya çıktı.

Suikast girişiminde bulunan Ryan Wesley Routh’un (RAYN VESLİY RUT'UN) 291 sayfalık kitabında Trump’la beraber Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e de suikast çağrısı yaptığı tespit edildi. Kitata Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko için de "Neden hala ona yönelik bir suikast gerçekleştirilmedi" ifadeleri yer alıyor.

Suikast girişiminde bulunan Routh’un gözaltına alındığı anın görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. Martin Bölge Şerifliği personeline ait vücut kamerası kayıtlarında suikastıçının talimatlara uyarak reslim olduğu görüldü.

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