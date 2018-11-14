Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan Büyükelçisiadayının John Abizaid olduğu duyuruldu.
John Abizaid'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) en uzun süreli görev yapmış asker unvanını elinde bulundurduğu vurgulanan açıklamada, emekliliğinin ardından bazı düşünce kuruluşlarında terörle mücadele alanında danışmanlık yaptığı belirtildi.
ABD Askeri Akademisinden mezun olan Abizaid, yüksek lisansını ise bu ülkenin en saygın üniversitelerinden biri kabul edilen Harvad Üniversitesinde Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde tamamladı.
Abizaid'in resmen elçi olarak atanabilmesi için Senatonun onayından geçmesi gerekiyor.
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