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Trump'tan 1915 olayları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeni lobisinin emperyalist güçlerin desteği ile yıllardır gündemde tuttuğu 1915 Tehciri ile ilgili "Büyük Felaket" ifadesini kullandı. Trump, yayınladığı mesajında halefi Obama'nın geleneğini bozmadı.

Trump'tan 1915 olayları açıklaması
ABD Başkanı Trump, 1915 tehciri ile ilgili bir mesaj yayımladı.

24 Nisan dolayısıyla açıklama yapan Trump, yaşanan tehcirle ilgili olarak "Büyük Felaket" ifadesini kullandı.

"Büyük Felaket" tanımını ABD Başkanları arasında ilk kez Obama kullanmıştı.

Mesajında "Bugün 20'nci yüzyılın en kötü kitesel mezalimlerinden biri olan "Büyük Felaket" boyunca acı çekenleri hatırlıyor ve anıyoruz" diyen Trump "1915 yılının başında, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında 1,5 milyon Ermeni yerlerinden edildi, katledildi ve ölüme doğru yürüdü" dedi.

Ermeni toplumunun yanında olduğunu söyleyen Trump, "Büyük Felaket" tanımını kullanarak halefi Obama'nın izinden gitmiş oldu.


ulusal.com.tr
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