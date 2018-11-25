Amerika Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan yola çıkarak Amerika'nın güney sınırına ulaşan göçmenlere yönelik tehditlerini yineledi. Onay verilenler dışında hiçbir göçmenin sınırı geçmesine izin vermeyeceklerini belirten Trump "Politikamız, yakala ve tutukla" olacak ifadesini kullandı.

Amerika Başkanı Donald Trump ülkeye ulaşmak için yola çıkan 7 bin kişilik göçmen konvoyuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.



Trump, binlerce göçmenden hiçbirinin, mahkeme onayı olmadan ülkeye alınmayacağını söyledi.



Sadece yasal olarak gelenlere izin verileceğini belirten Trump, bunun haricindeki göçmenlere yönelik politikalarının "yakala ve tutukla" şeklinde olacağını açıkladı.



Trump, ayrıca göçmenlerin hepsinin Meksika'da kalacağını, gerekli görüldüğü takdirde güney sınırının tamamen kapatılacağını söyledi.



Amerika Başkanı, daha önce de göçmenleri "ordumuz sizi bekliyor olacak" şeklinde tehdit etmiş, "yasal süreçlerden geçmeden ülkeye kabul edilmeyeceksiniz" demişti.





ulusal.com.tr