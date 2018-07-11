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Trump'tan Almanya'ya sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesine sert söylemlerle başladı ve Brüksel’deki zirvede “Almanya tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor” dedi.

Trump'tan Almanya'ya sert sözler

Brüksel’de Avrupa seyahatinin ilk durağı olan NATO Zirvesi’nde konuşan Donald Trump, yanlış yapılan bir dizi petrol ve doğalgaz anlaşmasının Moskova’ya Avrupa’nın en büyük ekonomisi üzerinde çok fazla güç verdiğini söyledi.

Avrupa Birliği üyelerini NATO’nun finansmanına yeterli katkı sağlamamakla suçlayan Trump, bu savını da yinelerken, konuşmasında şunları söyledi:

Almanya tamamen Rusya tarafından kontrol ediliyor. Enerjisinin yüzde 60 ila 70’ini Rusya’dan ithal edecek, bir de yeni boru hattı var. Siz söyleyin bu uygun mudur? Çünkü bence hiç de değil.

“Bence bu NATO için çok kötü bir durum ve olmaması gerekiyordu. Almanya ile bu konuda konuşmamız gerekecek sanırım.

“Ayrıca Almanya GSYH’sinin yüzde 1’in biraz üzerinde bir kısmını savunma sanayine harcıyor, ki bence bu da yakışıksız bir durum.”

Trump uzun bir süredir Almanya’yı ve diğer NATO müttefiklerini ABD’nin savunma yetkinliklerine sırtını yaslamakla suçluyor.

Şu anda NATO’nun 29 üyesinin sadece beş tanesi GSYH’sinin yüzde 2’sinin üzerinde savunma harcaması yapıyor, bunlar da ABD, Birleşik Krallık, Yunanistan, Estonya ve Polonya.

Almanya ise Mayıs ayında, 2015’te GSYH’nin yüzde 1.1’ine denk gelen savunma harcamasını 2025 itibariyle yüzde 1.5’e çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #almanya #trump #nato #brüksel
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