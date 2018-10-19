ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı olayına ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğundaki olayla ilgili ne video ne de ses kaydı verilmedi" dedi

ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden bir Kaşıkçı açıklaması daha yaptı. Trump, "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğu'ndaki olayla ilgili ne video ne de ses kaydı verilmedi" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölmüş olabileceği hakkında "Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü. Kaşıkçı öldürülmüşse bunun ağır sonuçları olacak" açıklamasını yapmıştı.



Trump, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." ifadesini kullanmıştı.





Trump dünyaya duyurdu: Kaşıkçı olayıyla ilgili vereceğimiz kararlar...

ABD Başkanı Trump, "Kaşıkçı olayının nasıl sonuçlar doğuracağını söylemek için henüz erken. Olayla ilgili Pazartesi gününe kadar çok şey öğrenebiliriz. Kaşıkçı olayıyla ilgili vereceğimiz kararlara Kongre de dahil olacak." vdedi.