ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs tasarısı lehine oy kullanacak BM üyesi ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs tasarısı lehine oy kullanacak BM üyesi ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulundu



Trump, "Bizden milyarlarca dolar almalarına rağmen, bize karşı oy kullanıyorlar. Bırakın kullansınlar. Oylamayı yakından izliyoruz" dedi.



Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizden yüzmilyonlarca hatta milyarlarca dolar yardım alıyorlar. Sonra da bize karşı oy kullanıyorlar. Bu oyları izliyoruz. Bırakın bize karşı oy versinler. O zaman bir sürü parayı elimizde tutmuş oluruz. Artık umrumuzda değil" ded





ulusal.com.tr