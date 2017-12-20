banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Trump'tan BM üyesi ülkelere tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs tasarısı lehine oy kullanacak BM üyesi ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulundu

Trump'tan BM üyesi ülkelere tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs tasarısı lehine oy kullanacak BM üyesi ülkelere finansal desteği kesme tehdidinde bulundu

Trump, "Bizden milyarlarca dolar almalarına rağmen, bize karşı oy kullanıyorlar. Bırakın kullansınlar. Oylamayı yakından izliyoruz" dedi.

Trump Beyaz Saray'da gazetecilere  yaptığı açıklamada, "Bizden yüzmilyonlarca hatta milyarlarca dolar yardım alıyorlar. Sonra da bize karşı oy kullanıyorlar. Bu oyları izliyoruz. Bırakın bize karşı oy versinler. O zaman bir sürü parayı elimizde tutmuş oluruz. Artık umrumuzda değil" ded


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kudüs #donald trump
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Çekirge Yiyerek Medine’yi Savunan Komutan: Fahreddin Paşa
Sonraki Haber
Dirgenle samanlıkta uyuşturucu aradılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.