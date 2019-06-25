Trump'tan kışkırtıcı karar

Washington yönetimi tehlikeli bir adım attı. Amerikan Başkanı Trump, İran dini lideri Ali Hamaney'e yaptırım uygulayacağını duyurdu. Trump'ın imzaladığı kararnameyle çok sayıda üst düzey sivil ve askeri İranlı görevli de yaptırım listesine eklendi.

Washington, gerilimi artırıyor. İran dini lideri ve üst düzey isimler yaptırım listesine alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Tahran'ı kırşkırtan bir karara imza attı.



Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından Trump yönetiminden bir hamle daha geldi. Yaptırımlarla Tahran'ın direncini kıramayan Amerika şimdi de İran'ın dini liderini hedef aldı.



Trump bir yanına Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin, diğer yanına yardımcısı Mike Pence'i aldı. İran'a tehditler savurdu.



Ve ardından İran dini lideri Ali Hamaney ile üst düzey sivil ve askeri İranlı görevli de kapsayan yaptırım kararnameyi imzaladı.



Trump'ın açıklaması bitti. Mnuchin basın mensuplarına detayları aktardı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve İran Devrim Muhafızları Ordusundan üst düzey 8 isme yaptırım getirdiklerini söyledi.



Yaptırım kararına İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den de ilk tepki geldi. Ruhani, "ABD'nin yaptırımları Washington'un çaresizliğini gösteriyor. Başarısız olacaklar." dedi.



Birleşmiş Milletler'in gündemi ise çatışma riski. Amerika'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen yaptırımların İran'ı masaya çekmek için olduğunu öne sürdü. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin BM daimi temsilcileri ise ortak açıklama yaptı. Açıklamada "Körfezdeki bu tür gelişmeler, yanlış hesap ve çatışma riski doğuruyor." denildi. "Gerginliğin azaltılması" çağrısı yapıldı.



İngiltere olası bir savaşta Amerika'nın yanında olacağını duyurdu.



ulusal.com.tr