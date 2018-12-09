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Trump'tan Macron'a protestoları sonlandırmak için tavsiye

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan gösterilere ilişkin görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyor

Trump'tan Macron'a protestoları sonlandırmak için tavsiye

Daha önce "Paris Anlaşması Paris için işe yaramadı. 'Trump'ı istiyoruz' sloganları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum" ifadelerini kullanan Trump, bu kez Paris Anlaşması'nı feshetme çağrısı yaptı.

Trump, "Paris'te çok üzücü bir gün ve gece. Belki de gülünç ve son derece pahalı Paris Anlaşması'nı sonlandırmanın ve parayı daha düşük vergiler yoluyla halka geri ödemenin zamanı gelmiştir? ABD, bu konuda çağının çok ötesindeydi ve geçen yıl emisyonların azaldığı tek büyük ülkeydi!" diye yazdı.Fransa'da 17 Kasım'da başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan vergileri düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Fransa'da gözaltına alınanların sayısı açıklandı
Fransa'da 17 Kasım'dan bu yana devam eden Sarı Yeleklilerin eyleminde gözaltına alınanların sayısı açıklandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki protestolarda gözaltına alınanların sayısının 1723 olduğu bildirildi

 

Etiketler; #fransa
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