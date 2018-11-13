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Trump'tan Macron'a sert yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Avrupa Ordusu' teklifiyle ilgili twitter'dan sert bir açıklama yaptı

Trump'tan Macron'a sert yanıt

Trump, "Macron, Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'dan korumak için kendi ordusunu kurmayı öneriyor. Fakat Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda olan Almanya'ydı. Bu Fransa açısından nasıl gelişmişti?
BD gelmeden önce Paris'te Almanya öğrenmeye başlıyorlardı" ifadelerini kullandı.

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Etiketler; #abd #donald trump #Emmanuel Macron
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