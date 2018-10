ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'ı kendisini hayal kırıklığına uğratmasına karşın görevden almayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana 6 kez faiz artıran Amerikan Merkez Bankasını (Fed) hedef alan açıklamalarına devam ediyor.



New York borsasında son günlerde yaşanan sert kayıplardan Fed'i sorumlu tutan Trump, "Bunun, Fed'den ve faiz oranlarından kaynaklanan bir düzeltme olduğunu düşünüyorum." dedi.



Trump, ayrıca Fed Başkanlığına atadığı Jerome Powell'ı çok "katı" olmakla itham ederken, bankanın faiz artırımlarına devam ederek hata yaptığını savundu.



Güçlü doların Amerikan şirketlerinin işini zorlaştırdığını vurgulayan Trump, Fed Başkanı Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediği sorusuna "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum." yanıtını verdi.



Başkan Trump dün de Fed'i eleştirirken "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi." ifadesini kullanmıştı.



New York borsasında deprem

New York borsası, çarşamba günü son dönemlerin en kötü performansını gösterirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 4'ün üzerinde düşüşle son 2 yılın, Dow Jones ve Standard & Poor's 500 endeksleri ise sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,29 azalışla son 8 ayın en büyük kayıplarını vermişti.

Dow Jones ve Standard&Poor's 500 endeksleri bugün de satış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.